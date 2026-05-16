Jugador de Coquimbo Unido choca tras el triunfo ante Audax Italiano

Un accidente que no tuvo heridos, pero sí costos materiales, protagonizó la noche del viernes el jugador de Coquimbo Unido y seleccionado nacional, Francisco Salinas.

El hecho se produjo luego del partido que ganaron los piratas a Audax Italiano y fue en la ruta 5 norte.

De acuerdo a los antecedentes de la prensa local, el incidente se produjo a la altura de la bencinera Aramco donde el auto de Salinas impactó con otro vehículo.

Apenas se conoció que el futbolista tuvo este accidente, diversos miembros del plantel de Coquimbo Unido se acercaron al lugar para prestarle ayuda y contención, así como también lo hicieron el director técnico Hernán Caputto y algunos dirigentes de la escuadra pirata.

Carabineros realizó los procedimientos de rigor en el lugar para evaluar responsabilidades en el hecho.

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