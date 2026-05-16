Wanderers escaló al segundo puesto del ascenso: Goleó a Curicó Unido en su propia casa

Santiago Wanderers consiguió un sólido triunfo como visitante tras derrotar por 3-0 a Curicó Unido en el estadio La Granja, en duelo válido por la fecha 12 del Torneo del Ascenso.

El elenco caturro, que presentó una formación con varios jugadores jóvenes, mostró personalidad y contundencia para quedarse con tres puntos fundamentales que lo mantienen en la lucha por el liderato del campeonato.

La apertura de la cuenta llegó a los 28 minutos y tuvo como protagonista a Denilson San Martín. El atacante recibió el balón por la banda izquierda y comenzó una gran acción individual, dejando rivales en el camino hasta llegar al borde del área, donde sacó un potente derechazo cruzado que venció al portero curicano para decretar el 1-0.

Los porteños ampliaron rápidamente la ventaja a los 34’. Luego de un tiro de esquina ejecutado por Leandro Navarro, el defensor local Cristián Bustamante intentó despejar el balón, pero terminó enviándolo a su propio arco, marcando el 2-0 parcial a favor del Decano.

Antes del descanso se produjo una incidencia clave en el desarrollo del encuentro. Francisco Oliver fue expulsado con tarjeta roja directa tras propinar un golpe en el rostro a un jugador wanderino, dejando a Curicó Unido con diez hombres.

Ya en los minutos finales, Wanderers selló la goleada con otro juvenil como protagonista. A los 89’, Vicente Vargas tomó el balón en la media luna del área y sacó un potente derechazo al ángulo, imposible para el arquero local, estableciendo el definitivo 3-0.

Con este resultado, Santiago Wanderers escaló al segundo lugar del Torneo del Ascenso con 22 puntos, mientras que Curicó Unido quedó relegado a la decimocuarta posición con 14 unidades.

En la próxima fecha, los curicanos visitarán a Deportes Iquique en el norte del país, mientras que el conjunto porteño enfrentará a Rangers en Talca.

ATON Chile

Sebastián Estay

PURANOTICIA