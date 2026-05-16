O’Higgins se distancia de la cima: Cayó como local ante la U de Concepción

O’Higgins no logró acercarse a los líderes de la Liga de Primera tras caer por la cuenta mínima ante Universidad de Concepción, en duelo válido por la fecha 12 del torneo nacional.

El conjunto penquista golpeó temprano en el compromiso y supo sostener la ventaja gracias a una sólida actuación defensiva y, especialmente, a la destacada jornada de su arquero José Sanhueza, quien registró un total de 10 atajadas.

La única cifra del encuentro llegó a los 26 minutos. Agustín Urzi desbordó por la banda y envió un centro al área que fue controlado por Cecilio Waterman. El delantero definió de derecha desde el perímetro del área chica y superó al portero Omar Carabalí para decretar el 1-0 a favor del “Campanil”.

En el segundo tiempo, O’Higgins adelantó sus líneas y buscó con insistencia el empate, pero se encontró constantemente con la figura de Sanhueza, quien respondió de manera impecable para mantener su arco en cero.

Una de las intervenciones más destacadas ocurrió a los 85 minutos. Tras un centro de Bastián Yáñez, Pavez pivoteó de cabeza y dejó el balón servido para Thiago Vecino, cuyo zurdazo obligó a una gran reacción del meta visitante.

Ya en el epílogo del compromiso, específicamente a los 95 minutos, Sanhueza volvió a transformarse en héroe con una doble atajada clave, sumado a una cuota de fortuna luego que Martín Maturana estrellara un remate en el travesaño.

Con este resultado, O’Higgins se quedó con 19 puntos en la quinta posición de la tabla, mientras que Universidad de Concepción alcanzó las 17 unidades y escaló al décimo lugar.

En la próxima fecha, los rancagüinos visitarán a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, mientras que el elenco de Collao será forastero ante Ñublense en Chillán.

O’Hggins (0)

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz (Benjamin Schamine 81’), Juan Leiva (Thiago Vecino 62’), Bryan Rabello (Martín Maturana 72’), Francisco González, Martín Sarrafiore (Bastián Yañez 72’); Arnaldo Castillo.

DT: Lucas Bovaglio.

Universidad de Concepción (1)

José Sanhueza; Jorge Espejo (Esteban Páez 82’), Bastián Ubal, David Retamal, Yerco Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz (Diego Sabando 76’), Pablo Parra (Cristopher Mesías 64’); Jeisson Fuentealbam, Agustín Urzi (Ariel Uribe 76’), Cecilio Waterman (Moisés González 82’).

DT: Leonardo Ramos.

Estadio: El Teniente – Rancagua

Árbitro: Fernando Vejar

PURANOTICIA