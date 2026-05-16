Cobreloa goleó a Copiapó y se instaló en la cima del Ascenso

Cobreloa dejó atrás la dura derrota sufrida la semana pasada ante Santiago Wanderers y este sábado volvió a hacerse fuerte en casa, goleando por 4-1 a Deportes Copiapó para alcanzar el liderato del Torneo de Ascenso.

En duelo válido por la fecha 12 de la Primera B, disputado en el estadio Zorros del Desierto, el cuadro loíno mostró contundencia desde el inicio y encaminó rápidamente el triunfo gracias a dos lanzamientos penales.

La apertura de la cuenta llegó a los 10 minutos, cuando Jorge Gatica envió un centro que impactó en la mano del defensor Nicolás Suárez. El árbitro Jorge Oses no dudó y sancionó penal. Desde los doce pasos, Cristián Insaurralde ejecutó con un potente remate al centro del arco, engañando al portero Nicolás Temperini para marcar el 1-0.

Solo cinco minutos después se repitió la fórmula. Un centro de Matías Sandoval golpeó en el brazo de Marcelo Filla dentro del área y nuevamente Oses cobró penal. Esta vez fue Gustavo Gotti (16’) quien asumió la responsabilidad y, con un derechazo cruzado, estableció el 2-0 para los locales.

En el complemento, Deportes Copiapó logró descontar a los 69 minutos mediante Enzo Fernández. Tras un tiro de esquina y un despeje defensivo, el jugador atacameño sacó un remate desde el borde del área grande que se desvió levemente en un defensor, descolocando al arquero y decretando el 2-1 parcial.

Sin embargo, la reacción visitante duró poco. Apenas dos minutos más tarde, Álvaro Delgado (71’) marcó uno de los mejores goles de la jornada con un impecable tiro libre desde aproximadamente 25 metros. El volante clavó un derechazo en el ángulo, imposible para Temperini, ampliando la ventaja a 3-1.

La goleada se cerró a los 82’. Insaurralde desbordó por la izquierda y remató cruzado, obligando a Temperini a dar rebote. Delgado estuvo atento para capturar el balón y empujarlo con el arco vacío, sellando el definitivo 4-1 para los mineros.

Con este resultado, Cobreloa alcanzó los 24 puntos y trepó al liderato del Ascenso, mientras que Deportes Copiapó se quedó con 15 unidades en la novena posición.

En la próxima fecha, los loínos visitarán a Deportes Recoleta, mientras que el conjunto atacameño recibirá a Unión Española.

PURANOTICIA