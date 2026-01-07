Juan Tagle negó haber hecho gestiones para frenar la ofensiva de U. Española y D. Iquique para no descender

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, volvió a referirse a los rumores de que tanto Unión Española como Deportes Iquique habrían desistido de recurrir la justicia ordinaria para evitar el descenso tras el portazo de la ANFP.

En medio de la presentación de Bernardo Cerezo como nuevo refuerzo del club, el mandamás de la concesionaria que administra a Universidad Católica indicó que "ojalá que eso sea cierto, primero porque porque creo que no tiene sustento el planteamiento de ellos, pero sobre todo porque me parece que habría sido, como lo dije hace dos días, un golpe muy fuerte al al fútbol intentar llevar a la justicia el inicio de un torneo".

En la misma línea, sostuvo que "más allá de que creo que tampoco la justicia le habría dado la razón, toma sus tiempos y entonces era un riesgo importante... De tal manera que era sin duda un ruido muy grande que hubiese habido una interferencia de la justicia en una resolución tan clara desde lo deportivo y desde las bases del torneo".

Sobre este mismo tema, el timonel del cuadro estudiantil salió al paso de los rumores y negó haber ejercido presiones directas o haber hecho gestiones con TNT Sports (canal dueño de los derechos televisivos) para frenar la ofensiva judicial de hispanos y dragones celestes.

"No he recibido ningún llamado directo de nadie de TNT, sí he hablado con algunos otros dirigentes que compartían mi visión, algunos lo han dicho públicamente y otros lo han dicho en off, pero sí hay una una visión compartida de la preocupación", manifestó el abogado.

Por último, Tagle agregó que "no tuve una comunicación directa con ellos (directivas de Unión e Iquique), sí opiniones mías en algunos chats donde hay personas de esos clubes, de tal manera que no tengo problema en que ellos sepan porque siempre he actuado transparentemente y prefiero decir las cosas dando mi nombre (...) así que no, no tuve un llamado directo intentando persuadir a nadie".

