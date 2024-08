Juan Tagle golpea la mesa por denuncia de la Comisión de Árbitros: "Nos parece que debe ser desestimada"

Continúa la polémica en Universidad Católica luego de la denuncia presentada por la Comisión de Árbitros de la ANFP, tras las críticas emitidas tanto por el gerente deportivo José María Buljubasich y el técnico Tiago Nunes, quienes acusaron una disparidad de criterios en los cobros.

A días de la comparecencia de ambos ante el Tribunal de Disciplina, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, salió a defender a "Tati" y al DT, mostrando su disconformidad con la ofensiva de los réferis.

"No estamos en absoluto de acuerdo con lo que ha sucedido, no compartimos la denuncia, nos sorprendió de manera importante la denuncia de la Comisión Arbitral, nos parece que hay una mala comprensión de lo que hemos dicho", remarcó el timonel de la concesionaria que administra al conjunto precordillerano, en medio de la presentación de Jader Gentil como nueva incorporación.

En la misma línea, el dirigente sostuvo que "en el fútbol, estamos todos sujetos a la crítica, a los dirigentes nos critican permanentemente y me parece que a la Comisión Arbitral también se puede criticar, en la medida que sea con respeto, no se atribuyan intenciones, ni se atribuyan actos ilícitos".

Asimismo, el mandamás de la UC enfatizó que "iremos a defendernos con todas nuestras fuerzas para que esa denuncia no traiga ninguna consecuencia. Nos parece que la denuncia debe ser desestimada. No hay ninguna infracción al fairplay, hay una crítica respetuosa y objetiva a una decisión de la comisión arbitral".

Pero no fue la única queja que emitió el directivo del combinado de Las Condes, quien también hizo saber su malestar por la programación de los próximos encuentros del equipo, que entre las fechas 21 y 23 contará con escasos días de descanso.

En ese sentido, Tagle aseguró que "no estamos satisfechos con la programación, hubo un cambio que era el menor que habíamos solicitado, que era jugar una hora más temprano en El Salvador para poder viajar en chárter. (...) Nos seguimos sintiendo perjudicados con la programación, porque no es un tema que se juegue o no a mitad de semana, el tema es que debe haber justicia en los días de descanso".

"Nosotros somos, junto con Everton, los únicos que tenemos por varios días menos días de descanso en esa fecha que es crítica, son tres partidos, estamos peleando el torneo. El viaje a El Salvador es un desgaste adicional, así que no estamos satisfechos y no nos parece una buena programación".

