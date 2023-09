Juan Tagle denunció que familiares de jugadores de la UC fueron agredidos en el estadio Santa Laura

La violencia nuevamente se tomó el estadio Santa Laura. Esta vez, para el encuentro que protagonizaron Unión Española y Universidad Católica, el cual debió detenerse por algunos minutos debido a incidentes en las tribunas.

Es que cerca del tramo final del compromiso, la barra del cuadro hispano se enfrascó en una disputa con Carabineros, a la vez que otro grupo de fanáticos amedrentó a familiares del elenco cruzado que se encontraban en una de las tribunas del recinto.

Este último acto fue duramente condenado por el presidente de la UC, Juan Tagle, quien a la salida de "La Catedral" aseguró que "estoy seguro de que ellos no hicieron ningún acto provocativo, me parece y estoy seguro de que se investigará".

"Conversé con algunas señoras de algunos jugadores, familiares, me dicen que fueron agredidos, me mostraron algunos videos. Me parece que se tiene que investigar y sancionar a las personas que cometieron actos de violencia contra familiares, mujeres, incluso algunas embarazadas", declaró el timonel de la UC.

"Hay muchas imágenes de las personas, están bastante identificadas, vi algunos videos, es lamentable, nadie está libre de esto, pero es importante que todos los clubes tomen las medidas del caso. Hubo mucho insulto, manotazos, escupos, pero no hay nadie lesionado y ni nada por el estilo", agregó.

El dirigente también recordó los disturbios que marcaron el cotejo ante Ñublense, puntualizando que "hoy es lamentable que no hayamos tenido a nuestra gente, a este equipo no le sobra nada y necesita del público y por culpa de algunos, que muchos saben quienes son, hoy día jugamos sin nuestro público".

En la misma línea, sostuvo que "me llama la atención porque en definitiva sufrimos un castigo, en este caso sin un procedimiento, sin posibilidad de defenderse, de dar argumentos, la autoridad simplemente castigó al público de la Católica, sufrimos deportivamente por eso".

Por último, Tagle remarcó que "soy respetuoso del club organizador, y ellos son los que deben dar las explicaciones y señalar qué fue lo que sucedió. Vi que entró Carabineros a la barra de la Unión Española, prefiero que esa explicación se la soliciten al club organizador".

