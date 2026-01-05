Juan Tagle critica reclamo de U. Española y D. Iquique para no descender: "No tiene sustento la pretensión"

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, manifestó su molestia por la postura de Unión Española y Deportes Iquique, elencos que tras el portazo de la ANFP para evitar el descenso por un supuesto resquicio reglamentario, estarían evaluando la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria.

Si bien ninguno de los clubes se ha pronunciado oficialmente al respecto, lo cierto es que durante los últimos días ha sonado con fuerza el rumor de que podrían presentar un recurso que paralizaría el inicio de la Liga de Primera.

Frente a esto, el mandamás de la concesionaria que administra a la Universidad Católica aseguró que "comparto la extrema gravedad que tiene la supuesta intención de dos clubes de desconocer las bases que ellos mismos aprobaron".

"Buscan intentar evitar un descenso reconocido por ellos mismos cuando ocurrió. Soy de la idea de que como fútbol tenemos que defendernos ante cualquier intento de interferir el normal desarrollo del campeonato, que fue una pieza central del acuerdo con TNT", complementó el dirigente, quien participó de la presentación del argentino Justo Giani como incorporación de la UC.

El timonel del conjunto precordillerano insistió en que "sería un daño gravísimo producir alguna interrupción o interferencia al desarrollo del campeonato. No creo que se produzca".

Por último, Tagle remarcó que "no tiene sustento la pretensión de Iquique y Unión Española de evitar el descenso porque corresponde a algo aprobado por ellos mismos".

