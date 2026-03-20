Juan Tagle calificó de "difícil, duro e intenso" el grupo de la UC en Copa Libertadores

Universidad Católica y Coquimbo Unido ya conocieron a los rivales que enfrentarán en la fase grupal de la Copa Libertadores, luego de que se realizara el sorteo.

Los cruzados quedaron en un verdadero "grupo de la muerte", pues tendrán que medirse con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona, todos finalistas de América.

El presidente del conjunto de la franja, Juan Tagle, estuvo presente en la sede de la Conmebol y se refirió a los complejos rivales que tendrán.

"Estamos todavía con la emoción de lo que fue este sorteo. Nos tocó un grupo difícil, duro e intenso, con rivales de alto renombre que van a engalanar el Claro Arena", comenzó diciendo el timonel en un video difundido por la UC.

"Tener a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador visitando nuestro estadio nos anima mucho. Después de tres años volvemos a la Libertadores y estamos seguros de que, con el apoyo de todos los cruzados y con nuestra nueva casa, podremos tener un tremendo papel en esta copa", añadió Tagle.

Por último, el titular de Cruzados llamó a los hinchas a apoyar para sacar adelante el duro desafío, indicando que "hay que apoyar al equipo. Son rivales de mucha envergadura, pero Católica, con el apoyo de su gente, podrá enfrentarlos de la mejor manera. Un abrazo a los cruzados y nos vemos en la Copa Libertadores 2026".

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