Juan Tagle asegura que le propusieron "ser candidato a presidente de la ANFP" pero que lo descartó

Juan Tagle fue reelecto la semana pasada como presidente de Cruzados SADP, la concesionaria que administra a Universidad Católica, y no son pocos los que postulan al timonel de la UC a la testera de la ANFP, cuyas elecciones se realizarán en 2026.



Sin embargo, el abogado descartó de lleno una posible candidatura al sillón presidencial del organismo de Quilín cuando termine el actual periodo de Pablo Milad.



"Me han propuesto ser candidato a presidente de la ANFP, pero no tengo ganas. Además, mi esposa me mataría si le digo que voy a ser presidente del fútbol chileno", reconoció en conversación con Las Últimas Noticias.



"A mí me motivan muchas cosas, pero no esta en particular. Estoy abocado a la UC, y quiero volver en algún momento a trabajar con todo en el estudio Prieto porque me apasiona mi profesión de abogado, así que ser presidente del fútbol chileno es algo que no tengo ganas de ser", añadió el mandamás del conjunto de la franja.



Por último, Tagle sostuvo: "Mi objetivo en las próximas elecciones de la ANFP es buscar una

persona que pueda ejercer un buen liderazgo, que lleve una propuesta seria y apoyarlo. Pero no más que eso".

PURANOTICIA