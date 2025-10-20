Juan Pablo Sorín: "Tuve roces con Manuel Pellegrini en algún momento"

Juan Pablo Sorín y Manuel Pellegrini coincidieron en el Villarreal entre el 2004 y 2006, una de las etapas exitosas del técnico chileno en el fútbol europeo.

El ex futbolista argentino, quien actualmente es embajador de la FIFA, recordó su relación con el "Ingeniero" y aseguró que tuvo roces conél.

"La verdad es que yo tuve roces con Pellegrini en algún momento, pero es un buen entrenador, sin duda. Trabaja muy bien durante la semana", reconoció el otrora lateral izquierdo en diálogo con Las Últimas Noticias.

Sobre los roces que tuvo con el estratego nacional, explicó que "fue por cuestiones de grupo. Yo, la verdad, nunca fui un tipo obsecuente y sí muy temperamental al que le gustaba decir las cosas, en especial si era por el bien del grupo, que es lo que buscaba yo y también Pellegrini".

"Con Pellegrini hablábamos lo necesario. Yo tenía más cercanía con su ayudante, Rubén Cousillas, con quien había jugado en Argentinos Juniors. Si hoy me encuentro con Pellegrini, lo saludo, como era nuestra relación entre dos profesionales del fútbol", añadió el mundialista argentino en Corea-Japón 2002.

Por último, Sorín sostuvo que Pellegrini es un candidato ideal para la banca de la Selección chilena: "Tiene una trayectoria intachable que lo avala. Y llego hasta ahí, porque este es un tema de los chilenos y no me meto en eso".

