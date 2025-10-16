Juan Pablo Sorín lamentó el episodio de racismo que vivió Manley Clerveaux

En el marco de una charla que brindó a estudiantes de un liceo de La Florida, el ex seleccionado argentino Juan Pablo Sorín se refirió al episodio de racismo del que fue víctima el joven delantero de Colo-Colo Manley Clerveaux, quien fue insultado por un grupo de hinchas de Cobresal tras un partido de la serie de Proyección.

En la instancia, en la cual estuvo acompañado del alcalde Daniel Reyes, el trasandino dijo a los jóvenes que "hoy estoy acá para contar que junto a la FIFA y un grupo de jugadores que tienen una sensibilidad especial, estamos intentando luchar permanentemente contra el racismo, y cuando digo racismo hablo de todo acto de discriminación".

Asimismo, planteó que "este panel del que soy parte, está muy atento a todo lo que ocurre en el mundo. Cualquier jugador o jugadora, fútbol juvenil o hincha que sufra con el racismo, hay que batallarlo. El fin de semana recién pasado un jugador de Colo Colo, Manley Clerveaux ya lo sufrió, y estamos buscando la forma conectarnos y buscar como lo podemos ayudar".

En ese sentido, el ex jugador del Villarreal explicó que en dichos casos "se abre una especie de protocolo, de investigación, y luego tiene que existir un castigo, hasta la sanción deportiva las federaciones pueden actuar, pero luego dependemos de los estados si quieren esconder esto o naturalizando un acto de discriminación".

Cabe recordar que después de lo sucedido el fin de semana en el estadio Monumental, el elenco minero expresó su rechazo al cuestionable actuar de un puñado de sus fanáticos.

