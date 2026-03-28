Juan Martín Lucero sufre recaída y estará al menos 15 días fuera de las canchas

La estadía de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile sigue sumando complicaciones. El atacante trasandino, que arribó al Centro Deportivo Azul como una de las principales cartas ofensivas para la temporada 2026, todavía no logra ratificar sus antecedentes en cancha, afectado por una sequía goleadora y problemas físicos recurrentes.

El último revés para el ariete ocurrió durante el reciente compromiso frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga. En dicho encuentro, Lucero debió ser sustituido apenas a los ocho minutos de juego, retirándose del campo de juego visiblemente afectado y entre lágrimas.

Tras los análisis correspondientes, los informes médicos preliminares indican que el jugador padece un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. Esta dolencia representa una recaída, dado que es la misma zona que lo marginó del duelo contra Palestino en la Copa Sudamericana. Aunque en esa oportunidad el diagnóstico oficial fue una contractura, este nuevo episodio sugiere que pudo existir una aceleración inadecuada en los tiempos de su retorno a la actividad competitiva.

Debido a esta situación, los reportes de salud señalan que el futbolista deberá permanecer, como mínimo, 15 días alejado de la competición oficial. Con esto, el cuerpo técnico de la U pierde a una de sus piezas clave en el ataque mientras se busca determinar las causas exactas de la persistencia de sus molestias musculares.

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