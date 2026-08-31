Juan Martín Lucero podría dejar Universidad de Chile ante interés de Independiente de Avellaneda

Universidad de Chile podría sumar una nueva baja durante este segundo semestre, luego de que trascendiera el interés de Independiente de Avellaneda por Juan Martín Lucero.

Según informó en las últimas horas TyC Sports, la dirigencia del conjunto argentino buscaría concretar el regreso del delantero mediante un préstamo, fórmula que permitiría al club avanzar en las negociaciones sin realizar un importante desembolso económico.

"El arribo de Lucero es la opción más potable que baraja la dirigencia del Rojo, ya que no le implicaría un desembolso económico grande porque podría arribar en condición de libre o a préstamo y que el elenco chileno pague parte de su salario", publicó el citado medio.

El atacante mantiene contrato con el conjunto estudiantil hasta fines de diciembre de 2027. Sin embargo, su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas y actualmente es suplente debido a su bajo rendimiento.

La eventual salida de Lucero se sumaría a otros movimientos que ha experimentado el plantel de Universidad de Chile durante el segundo semestre, aunque por ahora el interés de Independiente se encuentra en etapa de evaluación.

De concretarse el retorno, el delantero tendría una segunda etapa en Independiente de Avellaneda, club en el que militó entre julio de 2014 y febrero de 2016.

Durante ese período, Lucero disputó 41 partidos y convirtió nueve goles con la camiseta del conjunto argentino.

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