Juan Martín Lucero hace autocrítica por su nivel en la U. de Chile: "Mi año no ha sido el mejor, lo sé"

Universidad de Chile sorprendió en esta temporada con el fichaje de Juan Martín Lucero desde Brasil. Sin embargo, el delantero argentino, quien tuvo un destacado paso en 2022 por Colo-Colo, no ha cumplido con las expectativas y se ha llenado críticas por parte de los hinchas azules.

Este viernes, en conferencia de prensa, el atacante trasandino reconoció que su nivel en el conjunto estudiantil no ha sido el esperado.

"Estoy muy feliz, muy contento, hay situaciones que uno no tiene mucho control, se pregunta por qué pasa. Entreno al máximo y a veces las cosas salen, a veces sí, pero mi foco es entrenarme al máximo y esperar que las cosas lleguen", sostuvo el "Gato".

"Son momentos, situaciones que a veces no se dan, el fútbol no es matemática, no es que 2+2 es 4, a veces salen y a veces no. No ha salido una buena versión, hay que seguir trabajando", añadió.

Sobre las críticas de los hinchas de la U, Lucero comentó: "Obviamente a nadie le gusta ser criticado en su trabajo, sea el que sea. Entiendo al hincha, es parte del fútbol, mi año no ha sido el mejor, lo sé, soy autocrítico. Se sale entrenando al máximo, qué voy a hacer, seguir trabajando y entrenando, no puedo hacer más".

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