El paso de Alexis Sánchez en el CF Montreal de la Major League Soccer ha sido para el olvido, pues el chileno terminó este segundo semestre sin goles ni asistencias, y su equipo cerró como colista de la Conferencia Este.

Por eso, ya se comenzó a hablar sobre una posible salida anticipada del tocopillano e, incluso, sobre un regreso a Colo-Colo, donde estuvo en 2006 y fue campeón.

Por eso, al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se le consultó por la opción de repatriar al bicampeón de América con la Roja, considerando que el "Cacique" disputará el 2027 la Copa Libertadores.

"Alexis es un tremendo nombre, tremendo jugador. Pasó por Colo-Colo y lo que hizo en el club lo catapultó a los mejores equipos del mundo", respondió el timonel de los albos en diálogo con Mega.

"Quiero ser sumamente cauto. Primero quiero tener amarrado al entrenador con su cuerpo técnico lo más rápido posible. Una vez que pase eso, nos sentaremos con el técnico, con Jaime (Pizarro) y con (Daniel) Morón para ver qué tienen en la cabeza", añadió.

Por último, Mosa agregó: "Con el equipo que tenemos nos alcanza para nivel local, pero para el torneo de afuera la visión es distinta si queremos competir".

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