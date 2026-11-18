Tras sellar el título de la Liga de Primera, en Colo-Colo ya piensan en el tema de las renovaciones de contrato de cara a la siguiente temporada.

Uno de los que culmina su vínculo con el club a fin de este año es un referente como Arturo Vidal. Por eso, el defensa Joaquín Sosa pidió la continuidad del "King".

"No puedo decir mucho, es tema del presidente (Aníbal Mosa) y de él. Arturo sabe lo que pienso, es uno de los mejores de Chile sino es el mejor, todo plantel necesita a alguien así. Humilde, compañero, cuando habla se escucha. Aprendemos día a día de él, no te regala un entrenamiento, es competitivo. Para nosotros es importante, nos da experiencia, calidad, nos da todo", expresó el defensa uruguayo en conferencia de prensa.

Además, el charrúa enfatizó en que deben potenciarse de cara a la siguiente campaña, donde la Copa Libertadores asoma como gran desafío.

"Para el año que viene el plantel debe ser más extenso y competitivo, estará la Libertadores que es un campeonato intenso, largo si se puede dar paso a paso lo que queremos. Tampoco es que te diga hay que traer a este, falta terminar un buen año, ganar el clásico (ante Universidad Católica), la otra copa que queda y ver qué es lo mejor para hacer las contrataciones", sentenció Sosa.

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