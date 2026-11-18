El Comité Ejecutivo de Odesur oficializó a la región del Biobío como sede para los XIV Juegos Suramericanos que se desarrollarán en 2030.

Esta fue la única sede que se presentó para albergar el evento, pero tenía que ser aprobada por las autoridades, lo cual ocurrió durante este miércoles.

"Fue muy buena la presentación en todos los sentidos (...) ha sido respaldada por la comisión de evaluación que ha tenido una opinión favorable con conceptos a favor de la postulación. Hemos tenido un debate en el Comité Ejecutivo de Odesur y hemos tomado la decisión de asignar la sede de los próximos Juegos Suramericanos a Biobío", expresó Mario Moccia, presidente de Odesur.

"Los quiero felicitar, de verdad estamos muy contentos de que ustedes realizen los próximos juegos. Los vamos a poner a trabajar de forma inmediata", añadió.

En tanto, el gobernador de la región del Biobío, Sergio Giacaman, sostuvo orgulloso que : "Somos sede de los Juegos Suramericanos 2030".

Consignar que esta será la tercera vez que los Odesur se realizarán en Chile y la primera fuera de Santiago, tras las ediciones de 1986 y 2014.

(Imagen: @Odesur)

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