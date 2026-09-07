Juan Martín Lucero despeja dudas sobre su continuidad en la U luego de convertir dos goles ante Coquimbo

Universidad de Chile consiguió dejar atrás una racha de dos derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional luego de imponerse por 4-2 a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Juan Martín Lucero, quien aportó con dos goles para el triunfo del conjunto azul.

Tras el encuentro, el delantero argentino abordó los cuestionamientos que recibió el equipo debido a la falta de resultados positivos durante las últimas semanas y valoró la victoria ante los "piratas".

"Jamás me encontraría en contra de la gente, al contrario, los entiendo perfectamente. Estamos en un club grande que demanda mucha exigencia, pero ojalá este sea un puntapié para volver a ganar", sostuvo el atacante trasandino.

Además, el ariete se refirió a los rumores que apuntaban a una posible salida de la U rumbo al fútbol argentino durante el reciente mercado de pases.

"Siempre dije que quería estar acá en la U, que me quería quedar. La decisión que tomara el club la iba a respetar", sentenció Lucero.

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