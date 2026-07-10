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Juan Lara será parte del VAR en el partido de Argentina contra Suiza por cuartos del Mundial

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El árbitro nacional sumará su undécimo partido en la cita planetaria al integrar el sistema de videoarbitraje en los cuartos de final.

Juan Lara será parte del VAR en el partido de Argentina contra Suiza por cuartos del Mundial
Viernes 10 de julio de 2026 18:13
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El Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México ya entró en su recta final y Chile volverá a tener presencia por medio del arbitraje en los cuartos de final de la cita planetaria.

Es que como viene siendo la tónica, Juan Lara nuevamente fue confirmado para estar en el VAR, esta vez en el duelo de este sábado entre Argentina y Suiza, que será su 11° partido.

El juez nacional, de 37 años, ya estuvo en el chequeo de video en el partido inaugural donde México derrotó a Sudáfrica, mientras que también tuvo presencia en otros siete cotejos de la fase grupal y dieciseisavos de final.

En tanto, en octavos de final estuvo en el sistema de videoarbitraje para las victorias de Francia ante Paraguay y de Inglaterra contra México.

Con todas estas designaciones, Juan Lara ha sumado ganacias cercanas a los 60 mil dólares.

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