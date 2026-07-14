Juan Lara fue designado como AVAR para la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra

El árbitro nacional Juan Lara fue designado por FIFA para decir presente en el choque de semifinales del Mundial entre Argentina e Inglaterra, sumando así su duodécimo encuentro en la cita planetaria.

El chileno, que estuvo para el duelo de cuartos de final entre la Albiceleste y Suiza, fue escogido como AVAR, compartiendo cabina con el italiano Marco Di Bello (VAR) y la nicaragüense Tatiana Guzman.

Además, el compromiso contará con los estadounidenses Armando Villarreal y Joe Dickerson como SBVAR y SBAVAR, respectivamente.

En cancha el partido será dirigido por el norteamericano Ismail Elfath, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que los tanos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni oficiarán como cuarto y quinto juez.

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