Juan José Ribera fue desvinculado de Ñublense tras durísima derrota 6-0 ante la "U"

La goleada que sufrió Ñublense frente a Universidad de Chile trajo inmediatas consecuencias, ya que el entrenador Juan José Ribera fue despedido del club chillanejo.

El 6-0 que sufrieron los Diablos Rojos en Rancagua y las posteriores declaraciones del adiestrador hacían intuir que una determinación de esta naturaleza pudiera ocurrir.

El "Coto" fue duro en sus conceptos tras el partido, donde señaló abiertamente que lo sucedido era "una vergüenza, sentí vergüenza dirigiendo y los jugadores también lo sintieron".

A ello añadió que "somos seres humanos, no somos robots. Estoy vapuleado, como cualquier entrenador. No competimos, nos pasaron por encima, fuimos un desastre, no se vio lo que trabajamos en la semana".

Ribera aprovechó la instancia, además, para enviar un mensaje a la parcialidad del elenco de Chillán. "Le pido disculpas a la gente, al público, a todos los que pertenecen a Ñublense, los fanáticos, los que son de la ciudad. El equipo se nos fue a pique en el último mes y medio, algo que nadie esperó. Hicimos 32 puntos en pocos partidos, estábamos terceros, con opciones de Copa Libertadores y hoy estamos vapuleados. Es difícil digerir esto".

Así lo entendió la directiva del club, que en horas de la noche emitió un comunicado donde manifestó que "por decisión del directorio, Juan José Ribera deja de desempeñarse como director técnico de nuestro plantel profesional", junto con agregar las tradicionales palabras de agradecimiento luego de una desvinculación, para él y su cuerpo técnico, que integraban Fernando Solís y Sergio Sobarzo.

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