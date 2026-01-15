Juan Ignacio Díaz en su presentación como refuerzo de la UC: "Es un club que me seducía desde que vine a Chile"

Este jueves fue la presentación del quinto refuerzo de Universidad Católica, el defensa argentino Juan Ignacio Díaz, quien firmó por el cuadro precordillerano luego de dos temporadas en O'Higgins.

En su primera conferencia de prensa cono futbolista "cruzado", el zaguero destacó al elenco estudiantil como "un club muy lindo, que me seducía desde que vine a Chile. Como objetivo este año en la Libertadores llegar lo más alto posible, es un club que tiene que pelear todos lo que hay en la fecha, así que muy contento de llegar acá y disfrutar del club".

Asimismo, el trasandino aseguró que "cuando vi el club quedé muy impresionado, no estoy acostumbrado a la comodidad. Es algo muy lindo de estar acá, aprovechando al máximo, sé que voy a estar a la altura y sé que va a ir todo bien".

El oriundo de Ensenada subrayó que "vine a competir, hacer lo mejor posible. Estoy preparado para lo que viene, tengo que mejorar día a día. Mi idea es llegar a mi máximo rendimiento para encarar el año. Me recibieron muy bien, hay un buen grupo que es fundamental".

Por su parte, Juan Tagle, presidente de Cruzados, comentó que Díaz "es un jugador que seguimos con mucha atención durante el 2025, tuvo un muy buen desempeño en un equipo que anduvo muy bien, fue capitán del equipo en O'Higgins, siempre mostró mucha personalidad y era uno de los jugadores que mirábamos con mucho interés".

"Además ya conoce el medio, se ha destacado y conoce a los rivales, se mostró muy interesado en nuestro proyecto que le ofrecimos de la Católica 2026 con todos los desafíos que tenemos. Solamente desearte lo mejor a ti y tu familia, que pasan a formar parte de la familia cruzada", cerró el mandamás de la concesionaria que administra a la Universidad de Católica.

(Imagen: @Cruzados)

