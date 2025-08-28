Juan Cornejo de Coquimbo Unido por la partida de Cabral: "Nos golpeó mucho, no le encontramos la vuelta"

Cuando faltan nueve fechas para el término del Campeonato Nacional 2025, Coquimbo Unido es el gran candidato a quedarse con el título, al mantenerse como sólido puntero, con 12 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, que es Universidad de Chile.

Una de sus figuras del cuadro "pirata", como es el defensa Juan Cornejo, se refirió al gran momento del club y recordó un duro momento como fue la partida de Luciano Cabral.

"Los que tenemos más edad, el 'Mono' (Diego Sánchez), Cecilio (Waterman) y yo, tratamos de mantener la calma. Coquimbo nunca estuvo en una posición tan buena. Lo hacemos con todo el club. De aquí al receso, queremos mantener el mismo tranco", reconoció el zaguero en conversación con El Deportivo sobre el buen presente del equipo.

"El 'Mono', (Sebastián) Galani y yo ya llevamos tres años y esos tres años hemos hecho buenas campañas, también. Pero esta ha sido distinta. Ya completamos los puntos que acumulamos en 2023, por ejemplo. En 2024 pasaron cosas que nos perjudicaron", añadió.

Consultado sobre si se refería a la salida del actual jugador de Independiente de Avellaneda, sostuvo: "La ida de Lucho (Cabral) nos golpeó mucho. No se pudo encontrar un jugador que lo reemplazara. Cambiamos esquemas, intentamos de todo y no le encontramos la vuelta. Ahora somos los mismos del primer semestre. Solo se sumó (Cristián) Zavala y de inmediato se ve que será un aporte. Vamos a intentar mantenernos donde estamos".

Por último, Cornejo comentó: "Cuando ganas todos juegan mejor. Es el mejor estímulo posible. Después, solo pensamos en el partido del fin de semana. Ahora jugamos con Audax, que es un gran rival. Por ahora pensamos en un objetivo, que es ese partido".

PURANOTICIA