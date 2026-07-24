Josef Martínez habría sido ofrecido a la U. Católica tras quedar libre del Xolos de Tijuana

Tras varias semanas sin novedades en el mercado de pases, Universidad Católica habría puesto sus ojos en un nombre potente para el segundo semestre, pensando sobre todo en los octavos de final de Copa Libertadores.

De acuerdo con el periodista Rodrigo Arellano, al elenco "cruzado" le habrían ofrecido el fichaje del delantero venezolano Josef Martínez, quien quedó libre tras un deslucido paso por Xolos de Tijuana.

Según el comunicador, el cuadro precordillerano habría mostrado interés en el futbolista llanero e incluso habría iniciado contactos con su entorno. Eso sí, la piedra de tope serían los cupos de extranjero.

A pesar de no haber tenido un buen desempeño en México, Martínez vivió su mejor época en la Major League Soccer de Estados Unidos, particularmente en su etapa con Atlanta United, donde militó entre 2017 y 2023, conquistando cuatro títulos y fue escogido como el MVP de la liga norteamericana en 2018.

Además, aparece en el sexto lugar en la tabla de máximos anotadores de la competición con 130 goles.

Pero las novedades de la UC no terminan allí, ya que el medio partidario "Punto Cruzado" reveló que al conjunto estudiantil fue acercada la ficha del defensa nacional Matías Pérez, quien no sería considerado por el Lecce italiano para la próxima temporada.

Si bien destacaron que la opción del formado en Curicó Unido llama la atención por su altura (1,92 metros) y por el hecho de que puede jugar tanto de central como de lateral por ambas bandas, advirtieron que el oriundo de Molina solo ha disputado un partido en este último año y fue en enero pasado.

Asimismo, puntualizaron que por más que el exmundialista Sub-20 esté en carpeta del club, la prioridad en esta ventaja de pases sería concretar la llegada de un extremo por derecha.

(Imagen: MLS Soccer)

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