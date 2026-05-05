José Miguel Insulza desdramatiza allanamientos en el CDA por el caso Sartor: "Es una simple acción judicial"

Universidad de Chile se vio golpeada por los allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el Centro Deportivo Azul, además de la casa y oficinas de varias empresas de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, todo en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos vinculados al caso Sartor.

Frente a este escenario, el flamante director de la concesionaria a cargo de la administración del elenco estudiantil, José Miguel Insulza, abordó los operativos. Durante un diálogo sostenido con radio Agricultura, el directivo manifestó: "Es una simple acción judicial que tiene por objeto hacerse de pruebas para tirar un proceso que no tiene nada que ver con Azul Azul. Ayer llegamos a la conclusión de que nosotros en este asunto no llevamos velas. En el caso Sartor, no conozco a ninguno de sus protagonistas".

Al ser consultado respecto a su reciente incorporación a la mesa directiva de la institución laica, el ex ministro fue enfático en precisar su rol: "No somos miembros de ninguna sociedad que tenga que ver con la compra de acciones de Azul Azul. No tengo acciones. Me llamaron para que fuera director y esa es mi tarea. Los que tengan que ver tienen que responder. Tiene que haber plena transparencia. Han ocurrido cuestiones anormales antes. La credibilidad es una cosa que hay que recuperar. Nosotros empezamos hace unos días atrás y no tenemos nada de responsabilidad por las cosas que hayan ocurrido antes".

Otro de los puntos que tocó la autoridad de la concesionaria apuntó a la interrogante sobre quiénes son los verdaderos dueños de Universidad de Chile. Sobre esta materia, argumentó: "Francamente, ahora que estoy en un cargo directivo me gustaría asegurarme que los dueños sean quienes están registrados como tales. No tengo ninguna evidencia de que haya alguien detrás, pero si es necesario averiguarlo, lo haremos. Hoy está claro que hay que ser más transparente que quienes estuvieron antes".

Finalmente, se le planteó la posibilidad de que la nueva presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, deba dar un paso al costado frente a una eventual liquidación de Sartor. Ante dicha interrogante, Insulza sentenció: "No conozco ninguna acusación que haya sobre Cecilia Pérez. No he sabido que haya hecho nada. Eso no significa que la estoy absolviendo".

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