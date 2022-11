José María Buljubasich confirmó que Yamil Asad es el primer cortado de Universidad Católica

Tras concluir la participación de Universidad Católica en el Campeonato Nacional, el gerente deportivo del club, José María Buljubasich, realizó un balance de su gestión en la presente temporada y adelantó la salida de un polémico futbolista.

Se trata del argentino Yamil Asad, quien en marzo pasado fue detenido por protagonizar un choque en estado de ebriedad, incidente que, sumado a sus lesiones, terminó mermando su continuidad y sentenció su suerte en el conjunto precordillerano.

En ese sentido, el exarquero indicó que "desde el punto de vista futbolístico, las veces que le tocó jugar aportó cosas y se vio y mostró un tema futbolístico importante. Creo que los temas extra futbolísticos fueron lo que complicaron su estadía acá en Chile".

"Ël se recuperó de eso, el cuerpo técnico también le siguió dando su confianza, terminó jugando y creo que si no hubiera pasado lo otro, tal vez hubiera sido un buen aporte. Lamentablemente entre las lesiones y este tema que tuvo, no pudo", complementó.

En cuanto a su evaluación de la campaña, el ex portero subrayó que "si no ganamos el título, si pasó lo que pasó durante todo el año, algunas cosas no hemos hecho bien y eso es parte de responsabilidad de la Dirección Deportiva, que soy yo, por lo tanto, eso hay que asumirlo y no hay ningún problema en asumirlo".

"Tati" añadió que "me gusta cuando ganamos me aplauden y me reconocen y bueno, cuando perdemos indudablemente soy parte responsable de lo que pasa. Tenemos que aprender de las experiencias que tuvimos a principios de año y ver ahora si podemos armar el mejor plan posible".

PURANOTICIA