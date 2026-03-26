José Luis Sierra volvería a dirigir en el corto plazo: estaría muy cerca de hacerse cargo de equipo de Qatar

El técnico chileno regresaría al Medio Oriente tras el paupérrimo paso por Unión Española, elenco que terminó descendiendo.
La última experiencia de José Luis Sierra como entrenador fue amarga. En la temporada 2025, tuvo una salida anticipada de la banca de una Unión Española que terminó desciendo a la Primera B.
Pero el "Coto" podría volver a dirigir y nuevamente en Medio Oriente. Es que en las últimas horas, el medio catarí "Bo7md" dio a conocer que el mundialista con la Roja en Francia 1998 estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Al-Wakrah, elenco que milita en la Qatar Stars League.
El estratego nacional ya dirigió en Arabia Saudita, su último paso fue al mando de Al-Wehda antes de regresar a Chile al elenco hispano.
Además, dirigió al Al-Ittihad, conjunto con el que conquistó la Copa de Arabia Saudita en 2017 y Copa del Rey de Campeones en 2018. Su otro club en esa región fue Al-Tai.
PURANOTICIA