José Luis Sierra asume la banca del Al-Wakrah en Qatar tras su paso por Unión Española

A pesar del complejo escenario que vivió recientemente en el balompié nacional, José Luis Sierra ya tiene asegurado su próximo desafío profesional. Este sábado, el Al-Wakrah, una de las instituciones con mayor historia en la Qatar Stars League, confirmó oficialmente la contratación del estratega chileno como su nuevo director técnico.

La llegada del "Coto" al banquillo qatarí se produce tras un difícil 2025 al mando de Unión Española. En dicha temporada, el entrenador de 57 años fue el encargado de conformar el plantel y liderar el proceso técnico durante casi toda la competición, la cual culminó con el descenso del cuadro de Independencia a la Liga de Ascenso.

Con este nuevo vínculo, Sierra retorna a una región geográfica que conoce a la perfección y donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria en los últimos años. Su antecedente más inmediato antes de volver a Chile fue en el Al-Wehda de Arabia Saudita, país donde también comandó al Al-Tai y al Al-Ittihad. En este último club alcanzó sus mayores éxitos en el extranjero al coronarse campeón de la Copa de Arabia Saudita en 2017 y de la Copa del Rey de Campeones en 2018.

Además de su dilatada experiencia en territorio saudí, el currículum del técnico nacional incluye un paso por el Shabab Al Ahli de los Emiratos Árabes Unidos, consolidando un perfil con amplia trayectoria en el fútbol del Golfo que ahora buscará replicar en esta nueva etapa en Qatar.

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