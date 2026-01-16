José Ignacio Cornejo vuelve a quedar fuera del top ten en la penúltima etapa del Rally Dakar

Este viernes se disputó la penúltima etapa del Rally Dakar, con el piloto nacional José Ignacio Cornejo teniendo otra opaca actuación tras completar el recorrido de 311 kilómetros entre Al-Henkiyah y Yanbu fuera del top ten.

En concreto, el chileno repitió el 14° puesto de ayer con un tiempo de tres horas, 48 minutos y 39 segundos, cerrando a casi media hora del ganador (+29'38''), el estadounidense Ricky Brabec, quien se impuso al argentino Luciano Benavides (+03'43'') y al español Tosha Schareina (+12'58'').

De esta manera, el iquiqueño se sostuvo en la séptima posición de la general (+1h40'05'') y a falta de una carrera para el término de la competencia, parece casi imposible que pueda trepar al menos hasta el sexto lugar que ocupa el francés Adrien Van Beveren (+1h06'57'').

El podio, en tanto, pasó a estar liderado por Brabec con un crono total de 48 horas, ocho minutos y 12 segundo, arrebatándole el liderato a Benavides (+03'20'') Schareina, en tanto, es marcha tercero (+27'51'').

Por su parte, el otro criollo de la competición, Tomás de Gavardo, fue 36° (+1h09'51'') y quedó 26° de la tabla acumulada (+10h43'18'').

Este sábado se llevará a cabo la última etapa del Rally Dakar con 109 kilómetros de especial y 33 kilómetros de enlace en Yanbu.

Clasificación de la etapa

1) Ricky Brabec 03:09:01

2) Luciano Benavides +03'43''

3) Tosha Schareina +12'58''

14) José Ignacio Cornejo +29'38''

Clasificación general

1) Ricky Brabec (Honda) 48:08:12

2) Luciano Benavides (KTM) +03'20''

3) Tosha Schareina (Honda) +27'51''

4) Skyler Howes (Honda) +58'21''

5) Daniel Sanders (KTM) +58'31''

6) Adrien Van Beveren (Honda) +1h06'57''

7) José Ignacio Cornejo (Hero) +1h40'05''

8) Ross Branch (Hero) +2h48'15''

9) Toni Mulec (KTM) +2h55'16''

10) Preston Campbell (Honda) +3h01'28''

