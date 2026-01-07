José Ignacio Cornejo se recupera y escala al octavo lugar en el Dakar

El piloto nacional José Ignacio Cornejo tuvo una buena actuación este miércoles en la primera parte del Maratón del Rally Dakar y volvió a situarse dentro de los diez mejores en las motos.

El iquiqueño dejó atrás lo sucedido el martes y cruzó la meta en el sexto puesto con un tiempo de cuatro horas, 35 minutos y 19 segundos, poco más de tres minutos (+03:13) después del ganador, el español Tosha Schareina.

De esta manera, el chileno escaló hasta el octavo lugar de la tabla general (+22:01), la cual es liderada por el propio Schareina, seguido por el estadounidense Ricky Brabec y el australiano Daniel Sanders (+01'24'').

Por su parte, Ruy Barbosa Jr remató 16° (+26:08) y se ubicó 15° en la clasificación (+2h00'42''), mientras que Tomás de Gavardo fue 31° (+1h15'39'') y se posicionó 30° (+3h48'51'').

La segunda parte de la Maratón se disputará mañana jueves con 356 kilómetros de especial y 58 de enlace entre Al-Ula y Hail.

Clasificación de la etapa

1) Tosha Schareina 04:31:56

2) Ricky Brabec +00'06''

3) Skyler Howes +00'10''

6) Juan Ignacio Cornejo +03'13''

16) Ruy Barbosa +26'08''

31) Tomás de Gavardo +1h15'39''

Clasificación general

1) Tosha Schareina (Honda) 16:45:40

2) Ricky Brabec (Honda) 16:45:40

3) Daniel Sanders (KTM) +01'24''

4) Edgar Canet (KTM) +11'22''

5) Luciano Benavides (KTM) +13'09''

6) Ross Branch (Hero) +13'59''

7) Skyler Howes (Honda) + 14'38''

8) José Ignacio Cornejo (Hero) +22'01''

9) Adrien Van Beveren (Honda) +27'24''

10) Bradley Cox (+1h01'23'')

PURANOTICIA