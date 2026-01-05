Click acá para ir directamente al contenido
José Ignacio Cornejo se mantuvo como el mejor chileno en motos en el Rally Dakar

"Nacho" cruzó la meta casi diez minutos después del líder y bajó un par de puestos en la general. Ruy Barbosa, en tanto, mejoró su actuación de ayer y Tomás de Gavardo cerró dentro del top 40.

Lunes 5 de enero de 2026 10:06
Este lunes se disputó la segunda etapa del Rally Dakar, una donde José Ignacio Cornejo volvió a alzarse como el mejor chileno en los 400 kilómetros cronometrados entre Yanbu y Al-Ula.

"Nacho" cruzó la meta en el undécimo lugar con un tiempo de 04h23'26'', nueve minutos y 49 segundos después del líder Daniel Sanders, y bajó dos puestos en la tabla general, quedando octavo a 13'37'' de la punta.

Ruy Barbosa, en tanto, logró mejorar su marcha de la jornada de ayer y remató 25° a 31'09'' del oceánico, mientras que Tomás de Gavardo fue 38°, a casi una hora del ganador.

Sanders, además, cerró el día a la cabeza de la clasificación con un crono total de 07:42:24, seguido de cerca por el español Edgar Canet (+00:30) y el estadounidense Ricky Brabec (+02:18).

La tercera etapa de la competición se desarrollará este martes con partida y salida desde Al-Ula, con un recorrido de 422 kilómetros de especial.

Clasificación de la etapa

1) Daniel Sanders 04:13:37

2) Edgar Canet +01'35''

3) Ricky Brabec +01'46''

11) Juan Ignacio Cornejo +09'49''

25) Ruy Barbosa +31'09''

38) Tomás de Gavardo +55'39''

Clasificación general

1) Daniel Sanders (KTM) 07:42:24

2) Edgar Canet (KTM) +00'30''

3) Ricky Brabec (Honda) +02'18''

4) Tosha Schareina (Honda) +04'41''

5) Ross Branch (Hero) +07'46''

6) Luciano Benavides (KTM) +10'04''

7) Skyler Howes (Honda) + 12'37''

8) Juan Ignacio Cornejo (Hero) +13'37''

9) Michael Docherty (KTM) +14'00'

10) Adrien Van Beveren (Honda) +14'09''

