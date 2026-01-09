José Ignacio Cornejo se aferró al quinto puesto de la tabla general pero se alejo del podio en el Dakar

La sexta etapa del Rally Dakar no trajo buena suerte para el piloto nacional José Ignacio Cornejo, quien estuvo lejos de repetir el subliderato del día jueves y se alejó del podio en las motos.

"Nacho" completó el trayecto de 326 kilómetros de especial marcando un tiempo de tres horas, 54 minutos y dos segundos, rematando en la novena ubicación, a más de doce minutos del ganador de la prueba, el estadounidense Ricky Brabec.

La actuación de este viernes le permitió al chileno aferrarse al quinto puesto de la tabla general, pero casi media hora del puntero (+29'50''), el australiano Daniel Sanders, lejos también del argentino Luciano Benavides (+10'15''), quien cierra el podio.

Por su parte, Ruy Barbosa fue 21° durante esta jornada (+33'16'') y se mantuvo 16° (+2h51'05''). Tomás de Gavardo, en tanto, se quedó con el 36° lugar (+58'46''), mientras que en la general aparece 31° (+5h25'34'').

Mañana será un día de descanso para los pilotos, que volverán a la acción el domingo para los 462 kilómetros cronometrados entre Riad y Wadi ad-Dawasir.

Clasificación de la etapa

1) Ricky Brabec 03:41:33

2) Tosha Schareina +01'14''

3) Daniel Sanders +01'17''

9) José Ignacio Cornejo +12'29''

16) Ruy Barbosa +33'16''

36) Tomás de Gavardo +58'46''

Clasificación general

1) Daniel Sanders (KTM) 24:41:00

2) Ricky Brabec (Honda) +00'45''

3) Luciano Benavides (KTM) +10'15''

4) Tosha Schareina +11'56''

5) José Ignacio Cornejo (Hero) +29'50''

6) Skyler Howes (Honda) + 32'03''

7) Adrien Van Beveren (Honda) +56'35''

8) Bradley Cox (Sherco) +1h25'28''

9) Preston Campbell (Honda) +1h31'04''

10) Ross Branch (Hero) +1h36'10''

