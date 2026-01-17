José Ignacio Cornejo finalizó séptimo en motos en Dakar 2026

El piloto chileno José Ignacio Cornejo cerró una destacada actuación en el Rally Dakar 2026, finalizando en el séptimo lugar de la clasificación general en la categoría motos, repitiendo el mismo resultado obtenido en la edición 2025 de la competencia más exigente del motociclismo mundial.

El iquiqueño concluyó la última etapa cronometrada en Yanbu en la octava posición, manteniendo la regularidad que le permitió sostenerse dentro del Top 10 durante gran parte de la prueba disputada en Arabia Saudita.

En la clasificación general, Cornejo quedó a 1 hora, 39 minutos y 50 segundos del argentino Luciano Benavides, quien se consagró campeón del Dakar 2026 con un tiempo total de 49:00:41, superando por apenas dos segundos al estadounidense Ricky Brabec, en una de las definiciones más estrechas de los últimos años.

En el último trazado, de 105 kilómetros de especial, el chileno registró un crono de 52 minutos y 14 segundos, finalizando a poco más de tres minutos del ganador de la jornada, el español Edgar Canet, quien se impuso en el cierre de la competencia.

Por su parte, el otro representante nacional en la categoría motos, Tomás de Gavardo, concluyó el Rally Dakar 2026 en la posición 26°, con un tiempo general de 59:50:01, tras finalizar la última etapa en el vigésimo quinto lugar, completando así con éxito su participación en una nueva edición del Dakar.

