Jorge Uauy tendría el apoyo de 14 clubes para candidatearse a la presidencia de la ANFP

En noviembre próximo se realizarán las elecciones que definirán al sucesor de Pablo Milad como nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Por eso, algunos clubes ya realizan algunos movimientos para levantar candidatos. Y según dio a conocer radio ADN, desde el bloque denominado "Los Regionalizados" se inclinarían por Jorge Uauy, timonel de Palestino.

De acuerdo a la emisora, el miércoles se realizó una reunión a la cual asistieron 14 clubes, entre ellos Universidad Católica.

Además, de los "cruzados", hubo representantes de Palestino, Audax Italiano, Cobresal, Coquimbo Unido, Deportes Concepción, Huachipato, Universidad de Concepción, respecto a Primera División. En tanto, por la Primera B se encontraban Deportes Recoleta, Deportes Santa Cruz, Deportes Puerto Montt, Deportes Iquique, Cobreloa y Unión Española.

El citado medio, también sostuvo que cinco de los siete integrantes de esa candidatura estarían listos: Jorge Uauy como presidente, más Juan Tagle, Jorge Contador (Coquimbo Unido), René Rozas (Universidad de Concepción) y Karina Mazu (Deportes Recoleta).

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