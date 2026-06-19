Jorge Sampaoli buscaría reforzar a Talleres de Córdoba con una joven figura de U. de Chile

Lucas Barrera ha sido uno de los jugadores destacados de Universidad de Chile en esta irregular temporada 2026 del cuadro azul. Por eso, tras consolidarse en los estudiantiles, el joven volante argentino ya despierta el interés de clubes del extranjero.

Según dio a conocer el periodista especializado en mercado de fichajes, Germán García Grova, Talleres de Córdoba habría consultado las condiciones por el mediocampista para una eventual negociación.

El interés pasaría porque el jugador sería pretendido por Jorge Sampaoli, nuevo entrenador de la "T". "El futbolista es del gusto de Jorge Sampaoli", sostuvo el profesional.

Consignar que el mediocampista firmó su primer contrato profesional con Universidad de Chile a fines de 2025, en un vínculo hasta diciembre de 2028.

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