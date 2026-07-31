FIFA da marcha atrás y cancela polémico proyecto para privatizar el Mundial: "Esta propuesta no avanzará"

Por medio de un comunicado firmado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el organismo decidió dar marcha atrás con el FIFA Forward Enterprise, proyecto que buscaba abrir a la inversión privada competiciones del calibre de la Copa del Mundo, generando fuerte oposición de confederaciones como la UEFA y Concacaf.

En el escrito, el mandamás de la actividad defendió que la propuesta "tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario".

"Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios", añadió.

Sin embargo, haciendo eco de los cuestionamientos, el dirigente reconoció que "se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar".

Asimismo, el suizo remarcó que la intención del organismo "ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar", y en consecuencia de lo anteriormente expuesto "esta propuesta no avanzará".

Finalmente, Infantino detalló que "de cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo".

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