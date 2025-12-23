Jorge Deschamps apuntó contra los nuevos dueños de O'Higgins por la salida de "Paqui" Meneghini

Pese a que logró clasificar al club a la Copa Libertadores 2026, Francisco Meneghini no continuará en la banca de O'Higgins de cara a la siguiente temporada.

El cuadro celeste anunció que el entrenador argentino decidió no analizar la propuesta de renovación que le presentaron y ahora está a un paso de convertirse en el nuevo técnico de Universidad de Chile.

La salida del adiestrador golpeó fuerte al plantel del conjunto rancagüino, pues el arquero Jorge Deschamps lamentó su partida.

"Al igual que ustedes, también me enteré hace poco de que 'Paqui' no continúa en O’Higgins. Lo lamento muchísimo", comenzó diciendo el golero en conversación con radio ADN.

El portero, de 41 años, aseguró que el DT tenía intenciones de seguir y cuestionó a los actuales dueños (Matías Ahumada, Cristián Bragarnik y compañía) por no haber cerrado antes la renovación: "Muchas veces esto no tiene que ver con el entrenador. Yo tengo súper claro que él quería continuar con el proceso, pero esto tiene relación con las formas en que se hacen las cosas".

"No tengo ninguna duda que de la mano de los anteriores dueños (familia Abumohor) 'Paqui' hubiese estado firmado hace mucho tiempo", sentenció Deschamps.

