Jorge Almirón: "Yo no me burlé de la U, es un equipo muy grande"

Bastante revuelo causaron los dichos del técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, luego de participar en un podcast y usar un tono irónico para referirse a la fallida denuncia de Universidad de Chile en su contra, particularmente por la decisión de los azules de recurrir hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés).

En concreto, el estratego apuntó que "se intentó ensuciar (la obtención del título), por el tema de que yo estuve en la cabina, que di indicaciones, como algo mágico, porque el equipo ganó. Intentaron deslucirlo, poner nervioso, fueron al TAS como 16 veces y les fue mal. El abogado sigue hablando y yo no lo contrataría para nada, perdió en todos lados, jajajá".

Horas más tarde, en conferencia de prensa, el DT salió a aclarar sus palabras y aseguró que "yo no me burlé de la U, es un equipo muy grande y le tengo respeto. Yo hablé desde la ironía, si quiero que alguien me defienda, no voy a contratar a ese abogado, eso fue lo que dije. Hablé del abogado, no de la institución".

En la misma línea, el argentino señaló que "nosotros somos rivales, el país se divide, Colo Colo es el más grande y después le sigue Universidad de Chile. Pero respeto mucho a la institución, al técnico y a los jugadores de la U".

Para zanjar la controversia, el adiestrador de los albos remarcó que "es una cosa del pasado, un tema superado y ya está. Estamos en otro campeonato, otro momento, estoy ocupado en el partido que sigue, queremos seguir en la racha y los equipos grandes tenemos la obligación de estar atentos al partido que sigue".

Por otra parte, el trasandino se refirió al estado en que se encuentra el volante Arturo Vidal, quien no ha podido debutar debido a problemas físicos y reveló si estará disponible para el encuentro de este lunes frente a O'Higgins.

"Se fue integrando, la idea era llevarlo un poco para ver si llegaba el lunes, aún tenemos un par de días para tomar la decisión, pero se le ve natural y normal. Entrenó bien, hizo un poco de fútbol. Estamos sorprendidos, está mejor de lo que esperaba, pero no lo voy a apurar, aunque seguramente va a jugar", detalló el entrenador del conjunto popular.

Por último, Almirón anticipó que esperarán hasta último minuto para saber si el uruguayo Salomón Rodríguez estará en condiciones de sumar minutos ante el Capo de Provincia, mientras que en el caso de Marcos Bolados admitió que "no creo que llegue al lunes".

