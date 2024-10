Jorge Almirón y violento arrebato contra árbitro en clásico ante la UC: "Me equivoqué"

Colo-Colo continúa dependiendo de sí para conquistar el título del Campeonato Nacional. Más aún, luego de derrotar a Audax Italiano por un agónico 2-1 después de remontar el marcador en los minuto finales en el estadio Monumental.

Tras la victoria, el técnico de los albos, Jorge Almirón, explicó el arrebato que le significó ser expulsado en el duelo anterior ante Universidad Católica.

"Le digo a mis jugadores que cada acción tiene consecuencia. Me equivoqué, le quiero ofrecer disculpas a José Cabero porque hizo un gran arbitraje", expresó el DT argentino.

Debido a su expulsión ante los cruzados, Almirón arriesga un severo castigo y el cotejo ante los itálicos pudo haber sido su último partido en cancha en este certamen.

"Me excedí y me expulsó. Perdí la cabeza. No me puede pasar porque Colo-Colo es un equipo muy grande y lo perjudico. Disculpas sinceras. Me equivoqué y acataré las consecuencias. Ojalá el tribunal no sea tan drástico, no lo haré más, de verdad", añadió el trasandino.

PURANOTICIA