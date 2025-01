Jorge Almirón y Supercopa ante la U: "Me hubiese gustado un ida y vuelta"

En Colo-Colo se vive toda una polémica porque Maximiliano Falcón continúa sin aparecer en los entrenamientos de pretemporada junto a sus compañeros.

Y el lunes, el técnico de los albos, Jorge Almirón, volvió a referirse al tema y en conversación con ESPN F90 Chile expresó que "es un jugador muy importante en el vestuario y para mí sigue siendo jugador de Colo-Colo, mientras tenga contrato. No opinaré de otra manera".

Además, reconoció que el defensa chileno Sebastián Vegas es una opción en el equipo y que eso "era independiente estuviera o no Falcón".

En otro tema, abordó la Supercopa ante Universidad de Chile y los problemas para su desarrollo, aunque de momento se disputaría a partido único en La Serena: "Me hubiese gustado un ida y vuelta, pero estamos también dispuestos a jugar en el Nacional, dividir las hinchadas. ¿Cómo no vamos a estar a la altura de eso los dos equipos más populares del país?".

Respecto al empate a 1 en el amistoso por la Serie Río de la Plata, sostuvo que "ante Peñarol, semifinalista de la Copa Libertadores, aquí de local, la cancha no estaba en las mejores condiciones, se hizo un partido bastante peleado. Tuvimos poca profundidad, pero es lógico en el primer partido".

Por último, Almirón confirmó su intención de continuar en los albos, diciendo que "me encantaría estar mucho tiempo en el club porque estoy contento. Siento que el equipo puede crecer más, que tenemos jugadores que son referentes, me siento identificado con ellos. Hay muchas cosas por hacer, y eso me entusiasma".

PURANOTICIA