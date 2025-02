Jorge Almirón y la expulsión de Aquino: "Fue exagerado, veremos si se puede apelar"

Colo Colo obtuvo su primer triunfo oficial de la temporada 2025 con una goleada por 4-0 sobre Unión San Felipe en el estadio Monumental, por la tercera fecha de la fase grupal de Copa Chile.

Pese a la contundente victoria, la alegría no pudo ser total en el Cacique, debido a la expulsión del volante Claudio Aquino sobre el final del cotejo, a los 88 minutos, luego de cometer una falta temeraria hacia un rival.

Eso sí, la jueza principal, Dione Rissios se apoyó en el cuarto árbitro para mostrarle la cartulina roja al argentino, lo cual fue advertido por el técnico de los albos, Jorge Almirón, quien se descargó sobre el tema en conferencia de prensa.

"Ella (Rissios) no ve la jugada y es el cuarto árbitro el que expulsa a Claudio", lanzó el adiestrador del conjunto de Macul.

"Fue exagerado, no tenía que ser expulsión, veremos si es que se puede apelar, si no hay agresión, no hay golpe. Es una lástima", añadió el ex DT de Boca Juniors.

