Jorge Almirón se desentiende de U. de Chile: "Ellos juegan el clásico y yo estoy enfocado en el domingo"

Con el triunfo por 1-0 como visita ante Unión La Calera, en su último duelo pendiente, Colo-Colo le arrebató el liderato a Universidad de Chile y ahora depende de sí mismo para conquistar el título del Campeonato Nacional 2024, a falta de tres fechas para el término del certamen.

El "Cacique" tendrá que confirmar su liderato en el partido de este domingo ante Palestino (15:00 horas en La Cisterna) y el técnico del cuadro albo, Jorge Almirón, se refirió a la lucha por la corona con los azules.

"Para nosotros el partido que viene es todo, ellos juegan el clásico y yo estoy enfocado en el domingo. Siempre el partido que viene es el más importante y después nos enfocamos en la Copa Chile que también es importante. Nosotros entrenamos, nos preocupamos en el partido siguiente, siempre lo hemos llevado así. El equipo está muy motivado, hoy depende de nosotros y estamos enfocados. Debemos ir paso a paso, el partido del domingo es fundamental, será duro, con un rival difícil, a las 15:00 horas y en una cancha complicada. Uno analiza siempre a los rivales y será un partido totalmente emocional. Debemos estar muy preparados y lo tenemos que asumir como candidato. Vamos a salir a buscar el partido”, postula", expresó el ex adiestrador de Boca Juniors en conferencia de prensa.

Sobre la suspensión de tres fechas que está cumpliendo, el estratego sostuvo: "Ha sido difícil, pero tengo que acatar el error que cometí y por suerte tengo la posibilidad de trabajar en la cancha con los jugadores. Ya nos conocemos bastante, el cuerpo técnico también hace su labor y por suerte sacamos los resultados. Seguimos en la pelea y nos acomodamos bastante bien en la tabla".

En cuanto a la polémica salida de Carlos Palacios de la Selección chilena y su inhabilitación en el pasado triunfo ante Unión La Calera, comentó: "Ya lo aclaró él. Es un tema personal y no quiero opinar. La directiva mandó un documento para ver si podíamos contar con él o no y menos mal que lo hicieron, porque nos dijeron que no y yo estaba pensando en ponerlo. Ahora ya está a disposición para jugar y el cierre del torneo nos encuentra a todos muy motivados, con muchos minutos encima y un buen ritmo de juego, así que va a ser difícil armar el equipo. Trataré de hacer lo más justo para todos".

Por último, Almirón confirmó que Javier Correa ya está en condiciones de jugar y le entregó su resplado a Guillermo Paiva ante su sequía goleadora: "Es delantero de un equipo grande, fue de los que más corrió ante La Calera y no se le está dando el hacer goles, pero faltan tres partidos. Los delanteros son así. Ya le va a llegar. Le tengo confianza".

