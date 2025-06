Jorge Almirón recibió un nuevo castigo del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras negarse a dar declaraciones

Jorge Almirón no para de sumar líos en su paso por Colo Colo. Es que a los problemas con su fallida salida de la banca del Cacique, ahora el técnico argentino sufrió un nuevo castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En el pasado duelo ante Ñublense, el estratego se negó a dar declaraciones y recibió una sanción de una fecha, por lo que se quedó sin dirigir el reciente fin de semana contra Unión La Calera.

Sin embargo, luego del triunfo ante Unión Española, si bien el ex Boca Juniors sí se presentó a la conferencia de prensa, no aceptó responder ninguna pregunta.

Por eso, el Tribunal dictaminó el martes suspenderlo para el próximo duelo del conjunto de Macul, el cual está programado para el 12 de junio frente a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones, que es el primero de los tres que los albos tienen pendientes.

El secretario del organismo, Simón Marín, explicó a la prensa las razones del castigo: "El Tribunal no considera que haya un vacío en la norma, este tribunal considera que esa conferencia de prensa (tras Unión Española) no se ofreció. No analizamos el tema de marcar el precedente, sino que la norma es clara de que los cuerpos técnicos tienen que estar disponibles después de un partido para realizar una conferencia de prensa, y esta no se realizó".

Además, reveló que Almirón no llegó a dar la cara y sólo se limitó a enviar una carta: "Él se defendió por escrito a través del club y su defensa es que se presentó y respondió una pregunta de un periodista, pero que su situación actual era difícil y que cumplía con responder a la pregunta según el requisito de la norma".

