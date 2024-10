Jorge Almirón recibió tres fechas de castigo tras su expulsión en el partido ante U. Católica

Colo-Colo recibió un duro golpe en esta recta final del Campeonato Nacional, justo cuando lucha con todo por el título con Universidad de Chile.

Es que el técnico Jorge Almirón recibió tres fechas de castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP por su expulsión en el partido contra Universidad Católica.

De esta manera, el estratego argentino de los albos se perderá los duelos pendientes contra Huachipato, y Unión La Calera, y contra Palestino.

En su informe, el árbitro José Cabero informó que le mostró la tarjeta roja al DT "por no respetar de manera obvia o persistente los límites del área técnica de su equipo".

"Una vez expulsado, el Sr. Almirón ingresa al terreno de juego y se acerca a mi posición dentro del campo para extenderme su mano manifestando una supuesta intención de despedirse, a lo que yo accedo. Sin embargo, al tomar mi mano, el Sr. Almirón me aprieta fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante, para luego violentamente intentar forzarme a un acercamiento hacia su posición, tras lo cual sujeta con sus dos manos mi brazo y lo intenta jalar o mover de manera violenta", añadió el juez en el documento.

Además, agregó: "Luego y continuando con su actuar descontrolado y violento, el Sr. Almirón se dirige hacia la posición en donde se encontraba el cuarto árbitro, a quien también sujeta, primero de su brazo y luego de su hombro, debiendo intervenir parte del cuerpo técnico de Colo-Colo para controlar esa situación y recién a partir de ese momento emprender el trayecto hacia los camarines".

Consignar que Almirón pudo dirigir el último domingo contra Audax Italiano, donde pidió disculpas por su comportamiento al expresar: "Le digo a mis jugadores que cada acción tiene consecuencia, me equivoqué, le quiero ofrecer disculpas a José Cabero porque hizo un gran arbitraje. Me excedí y me expulsó. Perdí la cabeza. No me puede pasar porque este es un equipo muy grande y lo perjudico. Disculpas sinceras. Me equivoqué y acataré las consecuencias. Ojalá el tribunal no sea tan drástico, no lo haré más, de verdad".

