Jorge Almirón ratifica que no citará a Brayan Cortés para el partido ante Huachipato: "Quiero que esté tranquilo"

Brayan Cortés todavía no logra definir si partirá de Colo-Colo para fichar en Peñarol de Uruguay, pues el cuadro charrúa aún no da respuesta a la contraoferta de Blanco y Negro por el portero.

Frente a este panorama, el golero iquiqueño llegó este viernes al estadio Monumental para realizar la primera parte del entrenamiento y luego abandonó la práctica.

Después, en conferencia de prensa, el técnico Jorge Almirón, ratificó que no lo citará para el duelo de este domingo frente a Huachipato.

"Es lo mismo de la semana pasada, se está negociando. No tengo información de la directiva. Más allá no sé. No lo voy a considerar este fin de semana tampoco, quiero que el jugador esté tranquilo. Lo he hablado con él, esperando que se resuelva para bien o, si se queda, bienvenido. Si no se da la salida, estará bien. Espero que se dé lo mejor para todos", expresó el estratego argentino.

Además, el trasandino defendió la rotación que ha habido en el arco de Colo-Colo junto con Fernando de Paul: "Siempre han jugado los dos. Brayan era el titular más marcado, pero Fernando también lo hizo en muchos partidos. Lo mejor es que siempre haya uno titular para que agarre confianza, pero habiendo tanto partido han jugado los dos para que tengan ritmo. Yo tomo decisiones".

Por último, sobre la incertidumbre por la situación de Cortés, Almirón sostuvo: "Se da la posibilidad porque requieren de él en otro lado y está la posibilidad de salir. Cuando alguien te lo dice de manera concreta y sana, no tengo más que apoyar. Si se queda acá, seguirá entrando en la competencia. Si se va, sé que lo hará muy bien".

PURANOTICIA