Jorge Almirón le bajó el perfil a polémica agresión sufrida por Aníbal Mosa

A su irregular inicio de temporada, Colo Colo sumó una bullada polémica a mitad de semana luego de que el presidente del club, Aníbal Mosa, protagonizara una pelea con Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, en una reunión sostenida el miércoles.

Aunque el asunto no ha sido clarificado, con ambos bandos emitiendo relatos sumamente contradictorios, este domingo el técnico albo Jorge Almirón alzó la voz y se refirió solapadamente a este episodio, en la previa de su viaje a Paraguay para el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores.

En conversación con radio ADN el DT argentino sostuvo que "no hablé con él (Mosa), yo me enfoco en lo mío y no voy a opinar sobre eso. Claro que lo mejor es que haya paz, armonía y todo, pero los equipos grandes tienen sus cosas".

En la misma línea, el estratego subrayó que "no está bien, pero ya he dirigido a equipos grandes y sé que generan polémicas y diferencias. Espero que esto pase rápido, que se converse y se puedan arreglar. Yo sigo trabajando, estoy muy contento del día a día, así que no tengo mucho más que decir".

Con respecto al sorteo de este lunes, el trasandino explicó que "son muy buenos equipos todos, así que lindo. La Copa Libertadores, tiene una energía diferente y estamos con mucha expectativa. Cada vez que inicia un torneo, el que sea, uno se prepara paro hacerlo mejor y llegar a las instancias finales. El sorteo es muy importante porque esto determina también el futuro del equipo, así que veremos".

Por último, Almirón abordó la suspensión del clásico que debieron disputar este sábado con Universidad Católica, puntualizando que "lo normal es que un torneo inicie y se jueguen las fechas normales y uno vaya planificando. Ahora los jugadores tuvieron fin de semana libre y entrenar sin competir a veces es complejo también".

"Espero que descansen con la familia y que cada uno tenga un fin de semana un poco más relajado. Después ya no vamos a tener tiempo, van a haber muchos partidos y muchos viajes. Ya empezamos a entrenar el lunes y ya no paramos", cerró Almirón.

PURANOTICIA