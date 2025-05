Jorge Almirón le baja el perfil a reunión con hinchas de Colo-Colo: "Fue una charla que escuchamos y que no pasó a mayores"

Son días bastante complicados los que se viven en Colo-Colo debido a los últimos malos resultados, tanto en Copa Libertadores, Campeonato Nacional y últimamente en Copa Chile.

Todo eso hizo perder la paciencia de los hinchas del "Cacique" con el técnico Jorge Almirón y los jugadores, por lo que un grupo de fanáticos llegó hasta el estadio Monumental para interceptar al estratego argentino en la salida del reducto de Macul y manifestarle su descontento en una especie de "apriete".

Sin embargo, el adiestrador de los albos le bajó el perfil a la situación y explicó lo que ocurrió durante la noche del sábado pasado.

"Yo tengo muchos amigos hinchas de Colo-Colo, donde voy a cenar o por donde camino en donde vivo, gente de trabajo, tengo buena relación con todos. Claro, uno viene de perder un partido duro y la gente quería explicaciones", comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa previo al duelo de este miércoles ante Racing de Avellaneda en Argentina por Copa Libertadores.

"Tenía un grupo de jugadores adelante, cambió el semáforo y se fueron. Yo me paré a escuchar, es normal, no fue apriete, no lo considero. Me hablaron con respeto. No sabía que estaba el video, los escuché y qué explicaciones podría dar, la voz de un hincha que representaba a muchos del país, agaché la cabeza y escuché como cualquiera haría. Nunca una provocación ni un insulto, sigo pensando que la gente me tiene mucho cariño y que siguen estando en los malos momentos", añadió.

Además reconoció una reunión entre barristas y el primer equipo de Colo-Colo en la sala de prensa del estadio Monumental, Almirón aclaró: "El domingo, para el Día de la Madre, donde había mucha gente en el club, normalmente hay mucha gente caminando en el club, terminamos el entrenamiento y unos hinchas hablaron con los jugadores, expresaron el momento de tristeza. Me sumé a escuchar y eso fue una reunión con algunos hinchas que, como digo yo, son como mis vecinos que hablamos todos los días. Fue una charla que escuchamos y que no pasó a mayores. Solo pensamos en el partido de mañana".

Por último, sobre el complicado momento que vive en el club, sostuvo: "No pienso en mi futuro. Voy en el día a día, viendo quién está bien. Hay algunos con molestias. El tiempo dirá, el fútbol es muy dinámico. Damos un golpe mañana y nos da un nuevo golpe de energía. Si podemos sacar un buen resultado, cambia toda la energía. Me ha pasado muchas veces. Lo único que depende de mí es preparar al equipo y que den lo mejor. Es un momento complejo, hay que redoblar los esfuerzos".

"Para llegar a momentos buenos hay que pasar por momentos malos. He pasado momentos mucho peores que esto y me han formado como soy. Tenemos que prepararnos bien en vez de buscar culpables o apuntar tras la derrota. Nunca me pasó así. Puedo ver a todos a los ojos. Los momentos buenos y malos", sentenció.

