Jorge Almirón espera que el cancelado partido de Colo-Colo contra Fortaleza por Copa Libertadores "se defina en la cancha"

Colo-Colo afrontará este martes un trascendental duelo por Copa Libertadores, al recibir a Racing de Avellaneda a las 20:30 horas en el estadio Monumental, en busca de su primer triunfo en el Grupo E del torneo continental, considerando que empató en su debut ante Atlético Bucaramanga en Colombia y que podría perder por secretaría el cancelado duelo ante Fortaleza como local por los graves incidentes en el reducto de Macul.

El técnico del "Cacique", Jorge Almirón, habló este lunes en la previa del cotejo y fue consultado por lo que puede suceder con el encuentro suspendido ante el elenco brasileño. En ese sentido, el estratego argentino fue enfático en pedir que se juegue lo que queda de compromiso.

"El club está presentando un escrito, no estoy al tanto de los puntos, pero no creo... Colo-Colo es muy grande. Es la única vez que pasa esto. Fue un impacto duro. No creo que lo dejen desafectado de la competencia. Es necesario tener clubes que motiven este torneo y Colo-Colo es uno de ellos. Ahora a ver qué resolución se da. Espero que se puedan jugar estos minutos, que se defina en la cancha, y eso es lo que el club está viendo. El club lo está peleando. Estoy seguro que se puede llegar a buen puerto eso. Pensando en el peor panorama, ganando (mañana) nos metemos de nuevo", expresó el DT en conferencia de prensa.

Además, el adiestrador fue muy duro con los hinchas que provocaron la invasión al campo de juego: "Lo que conozco de Colo-Colo, a la cancha que vamos, la gente quiere mucho al club. El 99.9% de la gente ese día estaba triste y no entendía lo que pasaba. La casa de un club es sagrada. Si ha pasado (en Argentina), se castiga. Cada vez pasa menos. El fútbol en Argentina es muy pasional. Tratamos de no hacerle daño. La mayoría de la hinchada de Colo-Colo no siente así, me lo han demostrado. La gente se entrega. (los culpables) No tomaron noción del daño irreparable que le hicieron al club. Espero con el tiempo se den cuenta del daño que hicieron. Hay mucha gente que pasó por este club que dejó cosas importantes. Hay que cuidar al club, como con la maqueta, los ex jugadores con reconocimientos, la estatua. Hay que aprender de estas cosas. Que no pasen nunca más".

En cuanto al partido ante Racing, comentó que "siempre pensamos en ganar. Intentar jugar mejor que el rival, el rival sabe a lo que juega. Tenemos nuestro potencial. Los partidos lo hemos dominado todos. El equipo ha jugado la mayor parte de los partidos mejor que el rival, salvo O'Higgins. Siempre hemos sido mejores que los rivales. En cuanto a jugar mal, no estoy de acuerdo con eso. Es muy relativo. Va a ser un partido muy cerrado, Racing es el último campeón de la Sudamericana. Sabe lo que juega. Tiene tres centrales, se hacen fuertes. Manejan varios factores muy bien. Va a ser muy duro. Nosotros también tenemos lo nuestro. Mucha lucha, fricción, ellos son buenos en eso. Estamos preparados".

Por último, consultado sobre las declaraciones en la Universidad de Chile de que se sintieron perjudicados por la suspensión del Superclásico, Almirón expresó: "Nosotros no lo suspendimos. Fue un impacto duro. Yo estaba muy triste. Dos chicos fallecieron. Terminando el partido con Fortaleza estábamos preparándonos para jugar con la U. No tengo mucho que opinar. Pasa esto y se suspendió porque era un tema de seguridad. Con la Católica también... Muchos partidos se fueron suspendiendo, nos quita competencia. No voy a entrar en esa polémica. Yo quedé impactado con los chicos que fallecieron, quedé muy triste. Soy padre. Lo pasé muy mal".

