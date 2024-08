Jorge Almirón espera contar con Arturo Vidal contra Junior por Copa Libertadores: "Si está bien, jugará"

Colo-Colo ya está en Barranquilla para enfrentar este martes a Junior, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

Este lunes, Jorge Almirón, brindó la tradicional conferencia de prensa y en la oportunidad fue consultado sobre el estado físico de Arturo Vidal.

En ese sentido, el DT de los albos detalló: "Arturo entrenó en la mañana, Está probando y lo evaluaremos después entrenamiento de la tarde. Yo creo que va a jugar, porque hoy lo vi correr en la cinta y bastante bien. Es un jugador de experiencia, conoce su cuerpo y si está bien, jugará".

"Siempre fue sincero. El partido pasado en el calentamiento estaba seguro que iba a jugar y como se le apretó un poco el gemelo, no quiso arriesgar. Pensó en el equipo en ese momento y no pudo arrancar. La decisión quizás la tomaremos hoy, en consenso con él y los médicos. Si está bien quiero que juegue, el equipo necesita que juegue, pero si no está al cien lo evaluaremos. Si está bien, va a jugar", añadió el estratego argentino.

Sobre el duelo ante el cuadro colombiano, sostuvo que "ellos tienen un buen equipo, conocen su cancha y será un partido difícil, duro, pero tenemos jugadores importantes y queremos ganar. Tenemos una ventaja que tenemos que ser inteligentes en manejarla y poder ampliarla. Esperemos hacer un buen partido. Nuestra gente está con mucha expectativa, creo que hemos planificado bien la llegada y nuestro arribo a Barranquilla con antelación. Es un partido de 90 minutos y vamos a ver como se da".

Por último, Almirón enfatizó que "estamos con muchas ganas. El equipo está muy bien, con mucha confianza y va a hacer el esfuerzo que tiene que hacer, porque mañana será un partido donde hay que correr muchísimo, seguro".

PURANOTICIA